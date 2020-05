Ein Fünftel der Gewerbemieten fällt aus

29.05.2020, 15:49 Uhr | dpa

Rund ein Fünftel der gewerblichen Mieten in Hamburg wird gegenwärtig nicht gezahlt. Betroffen seien vor allem die Vermieter von Einzelhandelflächen, Gastronomie und Hotels, teilten mehrere regionale Verbände der Immobilienwirtschaft am Freitag als Ergebnis einer Umfrage unter ihren Mitgliedern in der Hansestadt mit. Rund 2500 Mietverhältnisse seien gegenwärtig gestört. Die Höhe der entgangenen Monatsmieten liege im Durchschnitt bei rund 3375 Euro; bei einzelnen Gewerbevermietern noch deutlich höher.

Für die Gewerbevermieter sei die Lage schon jetzt sehr ernst, so die Verbände. "Hier wäre es sinnvoll, wenn die Politik für Geschäftsinhaber und Restaurantbesitzer pragmatische Lösungen findet, um die Umsatzausfälle zu kompensieren", heißt es in der Mitteilung. "Schließlich sind die Unternehmen ja nicht aufgrund eigener Fehler in Schwierigkeiten geraten, sondern weil der Staat wegen der Pandemie so strenge Auflagen verordnete. Wichtig ist, dass die Gewerbetreibenden ihre Mieten und anderen Ausgaben bezahlen können."

Geringer sind die Einbußen bei den Wohnungen: Hier konnten gut 3000 Mieten nicht gezahlt werden. Das entspreche weniger als einem Prozent der untersuchten rund 376 500 Mietverhältnisse. Die Höhe der ausstehenden Miete lag hier bei durchschnittlich 653 Euro. "Die Wohnungsmieten werden bislang überwiegend zuverlässig gezahlt. Aber wir sorgen uns, dass es schon in den kommenden Wochen aufgrund der wirtschaftlichen Talfahrt zu einem Anstieg der Zahlungsschwierigkeiten kommen kann", heißt es in der Mitteilung der Verbände. Darauf müssten sich alle einstellen.