Freiburg im Breisgau

SC Freiburg will Umzug ins neue Stadion nur mit Zuschauern

29.05.2020, 21:57 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will erst ins neue Stadion umziehen, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind. "Das sollte Hand in Hand ineinander übergehen. Ohne Zuschauer macht es keinen Sinn", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier am Rande des Spiels gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend dem Streamingdienst DAZN.

Die neue 35 000-Zuschauer-Arena im Freiburger Norden wird aber ohnehin noch nicht zum Start der Saison 2020/21 fertiggestellt sein. Durch die Coronavirus-Pandemie war es auch zu Auswirkungen auf den Bau gekommen. Derzeit sind in der Bundesliga nur Spiele ohne Fans erlaubt. Saier rechnet zur neuen Saison noch mit Einschränkungen.