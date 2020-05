30.05.2020, 09:53 Uhr | dpa

Trockene Nadeln und Laub sind auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen aufgegangen. Wegen des eingedrungenen Löschwassers sei das Haus unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Wie es in der Nacht auf Samstag zum Feuer kam, war zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.