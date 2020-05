Gegenwartskunst in Dornburger Schlössern

30.05.2020, 10:26 Uhr | dpa

Zeitgenössische Kunst im historischen Ambiente: In den Dornburger Schlössern bei Jena präsentieren seit Samstag 22 Künstler überwiegend aus Thüringen ihre Werke zum Thema "Teilen und Haben". Für die Ausstellung wurde das Thema der Schlössertage verallgemeinert, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zu Pfingsten abgesagt worden waren.

Die präsentierten Arbeiten befassen sich mit grundsätzlichen Fragen zu Eigentum, Besitz und Erbe, wie der Verband Bildender Künstler Thüringens weiter mitteilte. Bis zum 2. August werden unter anderem Installationen, Fotografien, Zeichnungen, Keramik und Skulpturen gezeigt.

Die Werke - die zum Teil speziell für die Ausstellung konzipiert wurden - sind in der Hofstube im Renaissanceschloss sowie in den Räumen der Dauerausstellung zu sehen. Anstoß für die Schau in den Dornburger Schlössern habe unter anderem die Tatsache gegeben, dass Ausstellungsräume für Gegenwartskunst in Thüringen rar seien.

Die Schau zeige, dass historische Räume und zeitgenössische Kunst nicht im Widerspruch zueinander stünden. Es ist das zweite Gemeinschaftsprojekt des Thüringer Verbandes Bildender Künstler mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.