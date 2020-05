Beginn des Pfingstwochenendes: Ruhige Lage auf Autobahnen

30.05.2020, 12:20 Uhr | dpa

Auf den Autobahnen in NRW hat es am Samstagvormittag kaum Verkehrsprobleme gegeben. Den Polizeidienststellen in den verschiedenen Regionen zufolge gab es zum Beginn des Pfingstwochenendes keine Auffälligkeiten. Der WDR meldete in der Mittagszeit im bevölkerungsreichsten Bundesland knapp 30 Kilometer Stau auf den Autobahnen insgesamt. Auf der A4 bei Bergisch Gladbach gab es wegen Bauarbeiten einen mehrere Kilometer langen Stau, wie ein Sprecher der Polizei Köln sagte.

Am Freitagnachmittag hatte es etwas Pfingststau gegeben, aber vor dem Hintergrund der Corona-Krise weniger als sonst. Zeitweise gab es laut WDR rund 190 Kilometer Stau.