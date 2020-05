Drei weitere Corona-Infizierte in Thüringen gestorben

30.05.2020, 15:59 Uhr | dpa

In Thüringen sind drei weitere Menschen nach Corona-Infektionen gestorben. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Freistaat am Samstag auf 162, wie aus dem Bulletin der Staatskanzlei hervorgeht. Zwei Todesopfer kamen innerhalb eines Tages in Gera und eines im Ilm-Kreis hinzu.

Innerhalb von 24 Stunden gab es in Thüringen 16 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 2961 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. 2590 Menschen gelten inzwischen wieder als genesen.

Der jüngste Corona-Ausbruch in Sonneberg ist in den Zahlen noch nicht enthalten.