Pfingst-Event "Kunst:Offen" mit 600 statt 800 Teilnehmern

30.05.2020, 17:21 Uhr | dpa

Rund 600 Künstler und Kunsthandwerker in Mecklenburg-Vorpommern haben am Pfingstwochenende ihre Ateliers und Werkstätten für Neugierige geöffnet. Damit hat die traditionelle Aktion "Kunst:Offen" in diesem Jahr ein Viertel weniger Teilnehmer als sonst, wie der Landestourismusverband mitteilte. Der Grund sind die Corona-Krise und die Auflagen, wenn Künstler Gäste empfangen. So gilt auch in den Ateliers ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Den Weg zu den geöffneten Ateliers, Werkstätten und Galerien weisen blau-weiße Fahnen oder gelbe Sonnenschirme. Allein an der Seenplatte präsentieren sich laut Tourismusverband rund 115 Teilnehmer an 90 Orten.