Wollitz zu kritisiert Drittliga-Entscheidung

30.05.2020, 18:27 Uhr | dpa

Claus-Dieter Wollitz, Trainer des 1. FC Magdeburg, hat seine Kritik am Wiederbeginn der 3. Fußball-Liga nach dem ersten Spiel erneuert. "Das haben Leute entschieden, die noch nie in so einer Verantwortung im Fußball waren", sagte der Coach der abstiegsbedrohten Magdeburger nach dem 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag bei Magentasport.

"Die Spieler, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, haben heute alles rausgehauen. Die werden das aber nicht elf Mal wiederholen können. Das ist auch klar", meinte der Ex-Profi. Man könne "ohne Rhythmus und ohne Vorbereitung nicht so ein Mammutprogramm ohne Verletzung durchstehen". Er wolle aber für die Niederlage "keine Ausrede suchen", betonte Wollitz.

Magdeburg gehörte zu den Clubs, die die Aufnahme des Spielbetriebs nach knapp zwölf Wochen Pause wegen der Coronavirus-Pandemie vehement abgelehnt hatte. Die Saison soll nun mit fünf englischen Wochen bis zum 4. Juli sportlich beendet werden, zuletzt hatte sich eine große Mehrheit der Delegierten beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bunds für eine Fortsetzung der Spielzeit ausgesprochen.