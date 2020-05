Bad Ems

31.05.2020, 09:15 Uhr | dpa

Eine Besucherin einer Therme sitzt in einem Becken. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

1 202 029 Gäste haben die Heilbäder in Rheinland-Pfalz 2019 gezählt. Das war im Vergleich zum Jahr 2018 ein Rückgang von 5,0 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen in Heilbädern sank um 3,2 Prozent auf 4 391 800.

Die Gesamtzahl der Gäste im rheinland-pfälzischen Tourismus stieg dagegen von 2018 auf 2019 geringfügig um 0,3 Prozent auf 9 984 067 - bei einem Plus der Übernachtungen von 0,9 Prozent auf 25 869 203.