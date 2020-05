Handwerkskammer: Investitionen zur Wirtschaftstabilisierung

31.05.2020, 09:29 Uhr | dpa

Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern hat zum Wiederanfahren der Wirtschaft umfassende Investitionen statt weiterer finanzieller Sofortprogramme gefordert. "Die Finanzierungsperiode nach der Corona-Krise muss darauf konzentriert werden, die wirtschaftlichen Einnahme- und Steuerkreisläufe wieder in Gang zu setzen", sagt Kammerpräsident Axel Hochschild der Deutschen Presse-Agentur. "Das kann vor allem durch mehr Investitionen in die Infrastruktur, in öffentliche Gebäude, Schulen sowie Straßen und den Öffentlichen Nahverkehr gelingen."