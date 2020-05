Arbeiter bei Explosion auf Dach schwer verletzt

31.05.2020, 14:14 Uhr | dpa

Bei Dacharbeiten ist ein Mann in Reutlingen durch eine Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Der 40 Jahre alte Arbeiter hatte am Samstag auf dem Dach der Hochschule geschweißt. In einem Lüftungsschacht ereignete sich aus zunächst unbekannter Ursache eine Gasexplosion, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 40-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Ein anderer Arbeiter konnte das entstandene Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Am Gebäude sei erheblicher Schaden entstanden, der nach einer ersten Schätzung der Polizei Millionenhöhe erreichen könnte.