Motorradfahrer kommt bei Unfall in Neuss ums Leben

31.05.2020, 17:06 Uhr | dpa

Ein 56-Jähriger ist in Neuss bei einem Unfall mit seinem Motorrad ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntagmittag unterwegs, als er mit seinem Motorrad aus noch unklarer Ursache von einer Straße abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei berichtete. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz danach starb. Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen nun nach Zeugen des Unfalls.