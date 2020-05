Nachbar versucht Frau in brennender Wohnung zu helfen: Tot

31.05.2020, 19:51 Uhr | dpa

Beim Versuch, seiner Nachbarin in einer brennenden Wohnung zu helfen, ist ein Mann in Naumburg ums Leben gekommen. Der 70-Jährige starb am Sonntag noch vor Ort, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die 85-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ihre Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar, fünf weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses müssen ebenfalls vorerst andere Bleiben beziehen. Drei Feuerwehrleute verletzten sich bei dem Einsatz leicht. Warum das Feuer in der Küche der Frau ausbrach, war erst einmal unklar.