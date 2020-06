Wildeshausen

Unfall unter Alkoholeinfluss auf A1: Fahrerin verletzt

01.06.2020, 09:19 Uhr | dpa

Eine 26-Jährige ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Wildeshausen schwer verletzt worden. Ihr 34 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Frau sei nach einem Überholmanöver zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West nach rechts von der Autobahn abgekommen und im Böschungsbereich mit mehreren Bäumen kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Sowohl die Frau als auch der Mann kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Als Ursache für den Unfall am Sonntagnachmittag stellte die Polizei Alkoholeinfluss fest. Ein Test des Atemalkohols ergab bei der 26-Jährigen einen Wert von 2,1 Promille. Es wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Während der Rettungsarbeiten kam es auf der A1 zu leichten Behinderungen.