Mehr Termine für theoretische Führerscheinprüfung

Wegen der Corona-Auflagen bietet der Prüfkonzern Dekra mehr Termine für die theoretische Führerscheinprüfung in Mecklenburg-Vorpommern an. Das Angebot sei beispielsweise an Samstagen ausgeweitet worden, teilte Dekra auf Anfrage mit. Es gebe derzeit keine Probleme mit Wartezeiten bei den drei Niederlassungen in Schwerin, Rostock-Stralsund und Neubrandenburg. Nicht alle Theorieprüfungen seien derzeit voll besetzt mit Fahrschülern.

Wegen der Corona-Pandemie muss etwa der gebotene Abstand bei den Theorieprüfungen eingehalten werden. Das führt zu einer verringerten Platzanzahl.

Bei den praktischen Prüfungen liegt die Wartezeit laut Dekra in der Regel bei etwa zwei Wochen, je nach Standort könnten es maximal drei Wochen sein.

Nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Krise, dürfen Fahrschulen seit Mitte Mai wieder öffnen. Im vergangenen Jahr versuchten sich nach Zahlen des Verkehrsministeriums unter Berufung auf den Prüfkonzern Dekra 19 159 Frauen und Männer am Führerschein. 43 Prozent der Fahrschüler fielen demnach im vergangenen Jahr durch die theoretische Prüfung, rund ein Drittel durch die praktische.