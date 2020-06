Postfeld

Maschinenhalle eines Landwirtschaftsbetriebs abgebrannt

01.06.2020, 10:58 Uhr | dpa

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Postfeld (Kreis Plön) ist eine Maschinenhalle abgebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sei das Feuer am Sonntagabend ausgebrochen und habe sich schnell ausgebreitet. Die Maschinenhalle mitsamt sich auf dem Dach befindender Photovoltaik-Anlage sei komplett abgebrannt, sagte der Sprecher. Ein Übergreifen der Flammen auf ein anliegendes Wohngebäude sowie einen Stall sei durch die Einsatzkräfte verhindert worden. Menschen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. In der Maschinenhalle befanden sich mehrere landwirtschaftliche Geräte. Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Sachschaden ließ sich laut Polizeiangaben zunächst nicht genauer beziffern, liege aber im sechsstelligen Bereich. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar.