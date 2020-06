Polizei: 225-PS-Sportboot mit alkoholisiertem Bootsführer

01.06.2020, 12:13 Uhr | dpa

Eine feuchtfröhliche Ausfahrt auf einem mit 225 PS hochmotorisierten Sportboot hat die Wasserschutzpolizei zu Pfingsten auf dem Schweriner See beendet. Als die Beamten das mit vier Personen besetzte Boot stoppten, nachdem es recht zügig durch den Pauldammkanal in den Schweriner Außensee fuhr, fiel ihnen erheblicher Alkoholgeruch an Bord auf, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte. Der Atemalkoholtest beim 36-jährigen Bootsführer aus Güstrow (Landkreis Rostock) habe dann 1,42 Promille ergeben. Das Motorboot mussten die Beamten abschleppen, weil niemand an Bord das Fahrzeug führen durfte.