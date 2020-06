01.06.2020, 12:14 Uhr | dpa

Ein Meerschweinchen ist in seinem Gehege zu sehen. Foto: Privat/privat/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Löbauer Ortsteil Ebersdorf sind am Pfingstwochenende zwölf Meerschweinchen aus einem Gehege gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte, hatten die Täter eine Folie und ein Schutznetz an dem Gehege zerschnitten. Der Schaden wurde auf knapp 300 Euro beziffert.