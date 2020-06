Dieb schreckt schlafendes Ehepaar auf

01.06.2020, 12:15 Uhr | dpa

Nächtliche Schrecksekunde: In Meißen ist ein Mann in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und hat ein Ehepaar aus dem Schlaf aufgeschreckt. Wie die Polizeidirektion Dresden am Pfingstmontag mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Samstag vermutlich über eine Regenrinne an dem Haus nach oben geklettert und hatte die Wohnung dann durch eine offene Balkontür betreten. Nachdem ihn das Ehepaar bemerkt hatte, flüchtete er durch die Wohnungstür ins Treppenhaus und danach ins Freie. Der Mann blieb ohne Beute.