Umweltministerium: Ausbreitung des Riesenbärenklaus stoppen

01.06.2020, 12:34 Uhr | dpa

Das Umweltministerium hat dazu aufgerufen, die Ausbreitung des Riesenbärenklaus zu stoppen. Die ursprünglich aus dem Kaukasus stammende Pflanze werde in den kommenden Wochen wieder vielerorts in Thüringen blühen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. "Da der Riesenbärenklau andere Pflanzen verdrängt, ist ein Ausbreitungsstopp ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt." Dazu müssten die weißblühenden Blütenstände der Pflanze abgeschnitten und die Wurzeln tief ausgestochen werden.

Wer Hand an die Pflanze legt, müsse sich aber unbedingt etwa mit langer Kleidung, Handschuhen und Brille schützen, hieß es. Denn eine Berührung könne zu Verätzungen der Haut führen.

Die Pflanze breitet sich den Angaben nach vor allem stark an Bächen und Flüssen aus, da die Samen vom Wasser transportiert werden. Eine Pflanze bilde 20 000 bis 40 000 Samen im Jahr. In einer Broschüre hat das Ministerium Tipps zum Umgang mit der Pflanze zusammengestellt.