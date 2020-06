Polizisten bei Unfall mit Streifenwagen schwer verletzt

01.06.2020, 13:31 Uhr | dpa

Zwei Polizisten sind beim Zusammenstoß von einem Streifenwagen und einem Auto schwer verletzt worden. Die Beamten fuhren den Angaben zufolge mit Martinshorn und Blaulicht auf eine Kreuzung in Stendal, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen gekommen. Die Beamten seien ins Krankenhaus gekommen, der Autofahrer habe leichte Verletzungen erlitten. Den Angaben zufolge war eine Ampel an der Kreuzung eingeschaltet. Wer zum Unfallzeitpunkt grün und wer rot hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.