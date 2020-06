Keine Zweifel am Klassenerhalt: Union kann "nur gewinnen"

01.06.2020, 13:38 Uhr | dpa

Auch nach zuletzt sechs Bundesligaspielen nacheinander ohne Sieg zweifelt beim 1. FC Union Berlin niemand am Klassenerhalt. "In den letzten fünf Spielen werden wir unsere Chancen bekommen und diese auch nutzen", sagte Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Montag in einer Video-Konferenz mit Journalisten. Am Tag nach dem 1:4 bei Borussia Mönchengladbach ergänzte er: "Wir dürfen den Mut nicht verlieren, den müssen wir wieder hinbekommen. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir können nur gewinnen am Ende."

Für den Aufsteiger läuft es nach der Corona-Zwangspause schlecht. Gerade einmal vier Punkte trennen die Eisernen nach einer zuvor so starken Saison noch vom Relegationsrang. Erstmals seit dem zehnten Spieltag rutschten die Berliner unterhalb von Platz 13. Zusammen mit Frankfurt sind sie mit nun zehn Pleiten das auswärtsschwächste Team der Liga. "Wir müssen diese Fehler abstellen. Du machst es dem Gegner zu leicht, Tore zu erzielen. Das ist etwas, was wir lange Zeit nicht gemacht haben", sagte Ruhnert: "Daran müssen wir unbedingt arbeiten."