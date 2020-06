Klimaaktivisten dringen auf ökologisches Konjunkturpaket

01.06.2020, 14:25 Uhr | dpa

Mit Blick auf die Beratungen zum Konjunkturpaket in Berlin will das Bündnis Fridays for Future am Dienstag in Erfurt für Klimagerechtigkeit protestieren. "Mit den riesigen Förderungspaketen, die momentan geschnürt werden, haben wir die einmalige Möglichkeit unsere Wirtschaft nachhaltig und klimagerecht zu gestalten", erklärte ein Sprecher am Montag in einer Mitteilung. Eine Kaufprämie für Autos, wie sie diskutiert wird, lehnen die Aktivisten ab. "Eine Abwrackprämie 2.0 wäre weder sozial, ökonomisch noch ökologisch zu rechtfertigen, sondern nur ein Geschenk an die stärkste Lobby."

Die Aktivisten von Fridays for Future wollen den Angaben nach deutschlandweit unter dem Motto #KlimazielStattLobbydeal auf die Straße gehen. In Erfurt ist um 14.00 Uhr eine Kundgebung vor der Staatskanzlei geplant.