ADAC: Ruhige Verkehrslage in Sachsen-Anhalt über Pfingsten

01.06.2020, 16:55 Uhr | dpa

Trotz Reiseverkehrs über Pfingsten gab es auf den Straßen in Sachsen-Anhalt laut ADAC nur wenige Einschränkungen. Vorteilhaft sei auch gewesen, dass die Autobahn 2 wegen einer großen Baustelle bei Magdeburg erst von Dienstag an weiter eingeengt werde, sagte eine ADAC-Sprecherin am Montag. Vom 2. Juni an wird die A2 in Richtung Hannover zwischen den Abfahrten Lostau und Kreuz Magdeburg komplett gesperrt. Autofahrer müssen sich in beiden Richtungen die Fahrspuren teilen, die sonst dem Verkehr nach Berlin vorbehalten sind. Weil es in Sachsen-Anhalt darüber hinaus jedoch keine größeren Baustellen gebe, sei es auf den Straßen trotz mehr Verkehr nicht zu eng geworden, sagte die ADAC-Sprecherin.