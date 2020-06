Nach Sommerwärme kommen Gewitter und Temperatursturz

01.06.2020, 19:10 Uhr | dpa

Der Dienstag bleibt in Niedersachsen und Bremen noch sommerlich warm mit mehr als 25 Grad. Örtlich sind auch 30 Grad möglich - zum Beispiel im Emsland und im Raum Osnabrück, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Im Harz und an den Küsten bleibt es mit rund 22 Grad etwas kühler. Es weht ein schwacher Wind, dabei ist es durchweg sonnig mit nur wenigen Schleierwolken.

Die Tiefstwerte in der Nacht zum Mittwoch liegen bei 10 bis 15 Grad. Der Mittwoch startet zunächst freundlich mit einigen Quellwolken. Am Nachmittag folgen dann laut Vorhersage Schauer und kräftige Wärmegewitter, die Schwüle nimmt zu. Die Temperaturen erreichen 26 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 14 Grad, es kann schauerartigen Regen geben. Am Donnerstag gibt es einen Temperatursturz, es werden nur noch 16 Grad erreicht. Lediglich im Wendland steigen die Temperaturen noch einmal auf 20 Grad. Es gibt Regen, der gebietsweise auch kräftiger ausfallen kann. Auch am Freitag geht es laut DWD kühl und regnerisch weiter.