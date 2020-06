Start der erweiterten Kita-Betreuung: Klose besucht Kita

02.06.2020, 00:43 Uhr | dpa

Zum Start des "eingeschränkten Regelbetriebs" an den hessischen Kitas will sich Sozialminister Kai Klose (Grüne) in einer Einrichtung in Offenbach ein Bild über die aktuelle Situation machen. Begleitet wird er bei dem heutigen Besuch in der Kita am Sana Klinikum von der Offenbacher Sozialdezernentin Sabine Groß (Grüne) und Jugendamtsleiter Roberto Priore.

Viele Wochen boten die Kitas in Hessen wegen der Corona-Krise nur eine Notbetreuung an. Der Kreis der betreuten Kinder soll ab heute erweitert werden. Wie dies im Einzelnen geregelt wird, liegt größtenteils bei den Trägern vor Ort, also den Kommunen, Kirchen und freien Einrichtungen.