59-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Twist getötet

02.06.2020, 06:47 Uhr | dpa

Ein 59-jähriger Rollerfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Twist im Landkreis Emsland ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am frühen Dienstagmorgen von einer Hofeinfahrt auf eine Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß starb er noch am Unfallort.