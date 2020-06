Arnstorf

Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer stirbt

02.06.2020, 07:28 Uhr | dpa

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern tödlich verletzt worden. Ein Autofahrer habe ihn offenbar beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 55-Jährige erfasste das entgegenkommende Motorrad in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) frontal, der Motorradfahrer starb nach dem Unfall vom Montagvormittag im Krankenhaus.