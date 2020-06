02.06.2020, 11:05 Uhr | dpa

Mit bis zu 28 Grad Celsius könnte der Dienstag (heute) in Berlin und Brandenburg der bislang heißeste Tag in diesem Jahr werden. In Brandenburg seien in der Prignitz bis zu 28 Grad Celsius möglich, in Berlin würden bis zu 27 Grad erwartet, sagte Meteorologe Arne Reusch vom Deutschen Wetterdienst. Der bisherige Höchstwert in Brandenburg von 26,4 Grad Celsius wurde jeweils am 4. April und 10. Mai gemessen. In Berlin wurde der Höchstwert von 25,5 Grad am 10. Mai erreicht.