02.06.2020, 17:13 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen Autofahrer festgenommen, der rund ein Kilogramm Marihuana dabei hatte. Das Rauschgift hatte der 38-Jährige in einem Rucksack versteckt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Polizei am Dienstag in Eschwege mitteilte. Er war den Beamten am Vortag in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) bei einer Routinekontrolle aufgefallen.