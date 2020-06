02.06.2020, 17:18 Uhr | dpa

Freibäder und Freizeitparks sollen in Schleswig-Holstein von Montag an wieder öffnen dürfen. Auch Hallenbäder sollen bei Vorlage von Konzepten zu Abstandsgeboten und Hygieneregeln grundsätzlich wieder öffnen dürfen, wie die Jamaika-Koalition am Dienstag in Kiel beschloss.