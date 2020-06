Cottbus

Bahnhof Cottbus umgebaut: Bahn investiert rund 30 Millionen

02.06.2020, 17:54 Uhr | dpa

Die Bahn hat nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Euro in den Umbau des Hauptbahnhofes in Cottbus investiert. Nun wurden die Umbauarbeiten offiziell abgeschlossen, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Der Betrieb am Bahnsteig 1 laufe allerdings bereits seit Ende April, sagte ein Sprecher der Bahn. Eine Eröffnungsfeier sei wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Alle Bahnsteige seien nun über Aufzüge und Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte barrierefrei zu erreichen. Ein neuer Personentunnel verbinde die Innenstadt auf kurzem Weg mit den Bahnsteigen und dem Empfangsgebäude. Die Bahnsteige wurden einschließlich der Bahnsteigdächer neu gebaut.