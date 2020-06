Regensburg

Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

03.06.2020, 06:15 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Regensburg mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen missachtete die Radfahrerin in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrtsregeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus.