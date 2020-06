Thüringer HC verpflichtet Nationalspielerin Asli Iskit

03.06.2020, 09:53 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Thüringer HC verstärkt sich ab der kommenden Saison mit Asli Iskit. Die 26 Jahre alte Rückraumspielerin kommt vom türkischen Meister Kastamonu Belediyesi. Sie unterschrieb beim THC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Das teilte der Club am Mittwoch mit. "Alsi Iskit hat gerade in der zurückliegenden, bisher unbeendeten EHF-Cup-Saison als drittbeste Werferin und damit als wurfgewaltige Rückraumspielerin deutlich auf sich aufmerksam gemacht. Sie ist eine Allrounderin, spielt aber am liebsten im linken Rückraum. Dort wollen wir sie zunächst als Ergänzung zu Beate Scheffknecht einsetzen", sagte THC-Trainer Herbert Müller.

Die türkische Nationalspielerin hatte nach eigener Aussage auch andere Optionen, entschied sich aber letztendlich für den Wechsel nach Thüringen. "Ich erachte den Wechsel als Meilenstein für meine zukünftige Karriere. Jetzt habe ich die Chance, mich in einem Club der stärksten Ligen der Welt zu bewegen", erklärte Iskit.