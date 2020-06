Linke-Landesgeschäftsführer: Paeschke will Erklärung abgeben

03.06.2020, 10:20 Uhr | dpa

Der Linke-Fraktionschef in der Forster Stadtverordnetenversammlung, Ingo Paeschke, will eine öffentliche Erklärung zu seiner Zusammenarbeit mit der AfD abgeben. "Diese Chance wollen wir ihm zunächst lassen", sagte Linke-Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg am Mittwoch auf Anfrage. Paeschke habe nach einer Beratung der Fraktion am Dienstagabend diese Erklärung für Mittwoch angekündigt.

Die Stadtfraktionen der Linken und der AfD in Forst (Spree-Neiße) hatten nach Angaben der Linken vor einigen Tagen einem Antrag der Fraktion "Gemeinsam für Forst" zugestimmt, der einen Neubau für einen Jugendclub vorsah. Anschließend hatten die drei Fraktionsvorsitzenden das Projekt auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt. Paeschke war deshalb unter Druck geraten. Der Landesvorstand hatte ihn zum Rücktritt aufgefordert, weil es für die Linke keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben dürfe. Sollte Paeschke sich weigern, hatten die Landtagsfraktions-Vorsitzenden Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter einen Parteiausschluss gefordert.