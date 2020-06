Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten auf Messegelände gefunden

03.06.2020, 11:51 Uhr | dpa

Ein entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Messe Frankfurt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Mittwoch konnten noch keine Angaben zu Größe und Bauart des am Vortag im Bereich einer Messehalle gefundenen Sprengkörpers gemacht werden. Die Bombe sei abgesichert und befinde sich in einer stabilen Lage, teilten Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt mit. Der Kampfmittelräumdienst des Landes werde im Laufe des Tages den Zeitpunkt der Entschärfung und den nötigen Evakuierungsbereich festlegen.