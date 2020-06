Sachsen plant Hilfsprogramm für Flüchtlinge in Griechenland

03.06.2020, 13:21 Uhr | dpa

Sachsen plant ein Hilfsprogramm für Flüchtlinge, die in Griechenland festsitzen. "Wir werden bis 2024 zusätzlich zum "normalen" Königsteiner-Verteilungsschlüssel mindestens 150 Menschen in Sachsen aufnehmen", erklärte der SPD-Innenexperte Albrecht Pallas am Mittwoch in Dresden. Sachsen zeige damit Humanität und übernehme gleichzeitig Verantwortung für internationale Lösungen. Das Angebot bezieht sich auf das Resettlement-Programm des Bundes in Kooperation mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk. Zudem sollen weitere bis zu 50 unbegleitete minderjährige Geflüchtete nach Sachsen kommen dürfen. Hier hatte der Freistaat bereits eine Zusage für 20 Betroffene erteilt.