Offenbach am Main

Rollerfahrer prallt gegen Bus und stirbt

03.06.2020, 14:23 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus in Offenbach ist ein 84 Jahre alter Rollerfahrer am Mittwoch ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann am Straßenrand los und muss so gegen den Bus geprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Für ihn kam demnach jede ärztliche Hilfe zu spät. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 40 Jahre alte Busfahrer und seine sieben Fahrgäste blieben den Angaben nach unverletzt. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Hergang des Unfalls klären.