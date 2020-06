Früherer Vechta-Basketballer Vasturia wechselt nach Litauen

03.06.2020, 16:13 Uhr | dpa

Der frühere Vechta-Profi Steve Vasturia wechselt zur kommenden Saison zum litauischen Basketball-Spitzenclub Zalgiris Kaunas. Der 25 Jahre alte Spielmacher war im letzten Sommer zu Rasta gekommen und hatte dort überzeugt. Nachdem die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga im März wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden war, hatte Vechta den Vertrag mit dem US-Amerikaner aus Kostengründen aufgelöst. Für das Finalturnier, das am Samstag in München beginnt, steht der 1,96 Meter große Vasturia dem Team von Head-Coach Pedro Calles nicht mehr zu Verfügung.

"Für Steve freut es mich sehr, dass er jetzt diesen Schritt gehen kann", wird Calles in einer Club-Mitteilung vom Mittwoch zitiert. "Er hat hier bei Rasta vom ersten Tag an sehr gut und sehr hart gearbeitet."