Landesbereitschaftspolizeiamt: Michael Ebert neuer Direktor

03.06.2020, 19:04 Uhr | dpa

Michael Ebert ist zum neuen Direktor des Landesbereitschaftspolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern ernannt worden. Das Kabinett habe dem Personalvorschlag zugestimmt, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Schwerin mit.

Ebert war den Angaben zufolge zuletzt seit Mai 2019 Leiter des Führungsstabes im Polizeipräsidium Neubrandenburg und damit Stellvertreter des Polizeipräsidenten. "Michael Ebert ist mit seinem Lebenslauf ein Paradebeispiel für einen möglichen Werdegang in der Polizei", sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in einer Mitteilung. Der bisherige Direktor, Hans-Jürgen Klingbeil, sei vor wenigen Tagen in den Ruhestand verabschiedet worden.

Laut Landespolizei hält das Landesbereitschaftspolizeiamt geschlossene Einheiten für Großlagen und andere besondere Ereignisse vor, die bei Bedarf zur Unterstützung der zuständigen Dienststellen der Landespolizei und in den Bundesländern eingesetzt werden könnten. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt sei die Unterstützung des polizeilichen Einzeldienstes, insbesondere in den Sommermonaten in den touristischen Orten.