Hammelburg

Jugendliche Tatverdächtige nach Auto-Brandserie ermittelt

03.06.2020, 19:59 Uhr | dpa

Nach einer Brandserie mit insgesamt zwölf abgefackelten Fahrzeugen in Unterfranken hat die Polizei zwei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Die beiden 16-Jährigen werden verdächtigt, im August 2019 in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) die zwölf Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien abgeschlossen, nun prüfe die Anklagebehörde weitere Schritte.