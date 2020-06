Dudenhofen

Welte Sportliche Leiterin beim Bahn-Team Rheinland-Pfalz

Miriam Welte, Teamsprint-Olympiasiegerin von 2012, ist neue Sportliche Leiterin beim Bahn-Team Rheinland-Pfalz. Die sechsfache Weltmeisterin, die im Herbst 2019 ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt hatte, unterstützt so zukünftig ihren Stiefvater Frank Ziegler als Trainer bei der Entwicklung neuer Talente. "Ich versuche den Spaß am Sport zu vermitteln - trotz der verbundenen Schmerzen", sagte die 33-Jährige bei der Teamvorstellung. "Miriam hat die C-Trainerausbildung, will reinschnuppern. Sie hatte sich schon in ihrer aktiven Zeit viel eingebracht", sagte Trainer Frank Ziegler in der "Rheinpfalz" (Mittwoch).

Welte soll sich für das für 2018 gegründete Bahn-Team Rheinland-Pfalz, dem derzeit sieben Sportlerinnen und Sportler angehören, unter anderem auch um die Sponsoren-Akquise, kümmern. Auch im Training will die ehemalige Sprinterin immer mal wieder aushelfen.

Welte bekräftigte, ihren Entschluss zum Rücktritt zum richtigen Zeitpunkt getroffen zu haben. "Natürlich kribbelt es schon noch ein bisschen, wenn ich beim Training zuschaue. Aber die Quälerei vermisse ich nicht mehr", sagte die Kaiserslauternerin. "Es ist noch gar nicht klar, ob aufgrund der Corona-Krise 2021 überhaupt Spiele stattfinden. Ich möchte deshalb nicht in der Haut der Athleten stecken", erklärte Welte, die 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen nach Gold 2012 noch Bronze im Teamsprint gewann.