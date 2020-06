Großbrand in Fabrik in Diez bei Limburg

03.06.2020, 22:15 Uhr | dpa

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Diez bei Limburg ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte es in einem Betrieb im Industriegebiet Diez, der Papierrohstoffe verarbeitet, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Menschen wurden nicht verletzt, wie es später in einer Mitteilung hieß. Die Feuerwehr befinde sich in einem Großeinsatz, der voraussichtlich noch längere Zeit dauern werde, hieß es am Abend. Auch Feuerwehrleute aus Hessen beteiligten sich an dem Einsatz.