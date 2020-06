Nach verheerendem Brand: Krefeld stellt Affenpark-Pläne vor

04.06.2020, 02:38 Uhr | dpa

Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo stellen der Tierpark und die Stadt heute einen Entwurf für das geplante neue Artenschutzzentrum Affenpark vor. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr acht Menschenaffen gestorben. Nach der Tragödie hatte der Zoo viel Zuspruch und Spenden erhalten. Aber auch grundsätzliche Kritik an der Affenhaltung wurde laut. Schnell war klar, dass der bei Familien beliebte Tierpark weiter Menschenaffen in einem erneuerten Umfeld halten würde. Die Kosten wurden auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Über die Pläne informieren Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und Zoodirektor Wolfgang Dreßen.

Die Ruine des ausgebrannten Affenhauses ist bereits abgerissen. Nach den Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer von einer sogenannten Himmelslaterne ausgelöst.