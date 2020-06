Fall "Maddie" zieht mediales Interesse auf Ermittler

04.06.2020, 08:58 Uhr | dpa

Eine Frau läuft am Appartemenkomplex vorbei, in dem die britische Familie McCann 2007 Urlaub machte. Foto: Armando Franca/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Neue Erkenntnisse im Fall des verschwundenen britischen Mädchens Madeleine "Maddie" McCann haben großes mediales Interesse an den Ermittlungen in Braunschweig ausgelöst. Für das Statement der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag haben sich so viele internationale Reporter angemeldet, dass es mindestens einmal wiederholt werden soll, wie ein Behördensprecher am Donnerstagmorgen sagte. Coronabedingt seien die Plätze zudem eingeschränkt.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass in dem Fall ein Deutscher unter Mordverdacht geraten ist. Der Fall war am Abend - wie schon früher - Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-Jährigen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Er verbüße derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe.

Die damals dreijährige Maddie verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz, der Fall machte über viele Jahre immer wieder weltweit Schlagzeilen.