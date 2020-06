Halle (Saale)

Handwerkskammer: Weniger Ausbildungsverträge geschlossen

04.06.2020, 10:35 Uhr | dpa

Schüler schrauben bei einem vorberuflichen Orientierungskurs in der Motorenwerkstatt an einem Motor. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Im Süden Sachsen-Anhalts sind in den ersten fünf Monaten dieses Jahres weniger Ausbildungsverträge im Handwerk geschlossen worden. Es wurden 318 neue Verträge eingetragen und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Handwerkskammer Halle am Donnerstag mitteilte. Es seien auch weniger freie Ausbildungsplätze gemeldet worden: Nach 422 im Vorjahr seien es nun nur noch 326. "Besonders kleinere Betriebe sind verunsichert, welche Entwicklungen ihr Unternehmen in den kommenden Monaten nehmen wird", erklärte Kammerpräsident Thomas Keindorf mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen.