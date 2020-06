Darmstadt

Darmstadt-Coach: "Werden in Regensburg alle frisch sein"

04.06.2020, 13:32 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat die vergangene Woche nach Aussage von Trainer Dimitrios Grammozis gut genutzt, um zu regenerieren und Wehwehchen auszukurieren. Nach dem kräftezehrenden Programm von drei Spielen in sechs Tagen haben die Lilien acht Tage Zeit, um sich auf die Partie gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) vorzubereiten. "Wir werden alle frisch sein und in Regensburg hoffentlich mit der gleichen Intensität auflaufen wie in den letzten Spielen", sagte Grammozis am Donnerstag.

Personell kann der 41-Jährige bis auf die Langzeitverletzten Mathias Wittek und Immanuel Höhn aus dem Vollen schöpfen. Gerade in der Offensive hat er dabei die Qual der Wahl, was laut Grammozis immer wieder zu Härtefällen führt.

Beim 1:1 im letzten Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth fehlte überraschend Marvin Mehlem komplett im Kader. Abgeschrieben habe man den talentierten Mittelfeldspieler jedoch keineswegs. "Er ist ein wichtiger Spieler in unserem Kader, und ich hoffe, dass er in den nächsten Spielen Impulse setzen kann", sagte Grammozis.

Auch den Offensivspielern Erich Berko, Johannes Wurtz und Ognjen Ozegovic, die trotz Rotation zuletzt nicht zum Einsatz kamen, bescheinigte Grammozis gute Trainingsleistungen. "Ich kann nicht behaupten, dass sich einer von ihnen fallen lässt oder weniger tut", sagte er. "Am liebsten würde ich alle Jungs mitnehmen."

Angesichts von Rang fünf sieht der Coach sein Team in einer komfortablen Situation: "Es macht uns allen sehr viel Spaß, uns so zu präsentieren. Wir können weiter ohne Druck unser Spiel zeigen." Ob man am Ende noch ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, ist für den Trainer nebensächlich: "Wir schauen weiter nur von Spiel zu Spiel."