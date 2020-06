Dresden

Viel Zustimmung in Sachsen für Konjunkturpaket

04.06.2020, 14:39 Uhr | dpa

Kinderbonus, Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfe für Kommunen, Entlastungen beim Strompreis - mit einem 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket will die Bundesregierung der Wirtschaft aus der Corona-Krise helfen. In Sachsen stoßen die Pläne größtenteils auf Zustimmung - vom Handwerk bis hin zur Industrie. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) würdigte das Konjunkturpaket, auf das sich die große Koalition in Berlin am späten Mittwochabend geeinigt hatte, als "starkes Signal der Solidarität und des Aufbruchs". Länder, Kommunen, Wirtschaft und Familien würden weiter entlastet. Das Programm stärke die Kaufkraft der Menschen, Kommunen würden bei den Kosten der Unterkunft und Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer entlastet, Familien profitierten von dem einmaligen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. "Wir werden das Paket jetzt auswerten und unsere Vorschläge für den Freistaat schärfen." Auch Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) sieht die Weichen in die richtige Richtung gestellt - etwa bei der Senkung der EEG-Umlage und Investition in Forschung und Entwicklung klimafreundlicher Technologien.

Die Linksfraktion forderte die Regierung unterdessen auf, die Mittel weiterzureichen und nicht mit eigenen Hilfsprogrammen zu verrechnen. FDP-Politiker Torsten Herbst kritisierte das vorgelegte Programm als "teure Kiste bunt zusammengewürfelter Maßnahmen."

Sachsens Automobilzulieferer hoffen nun auf neuen Schwung für die Branche. Zwar sei eine generelle Autokaufprämie ausgeblieben, aber es gebe "deutliche Anreize" über die Senkung der Mehrwertsteuer, so Dirk Vogel vom Netzwerk Automobilzulieferer Sachsen (AMZ). Das könnte die Nachfrage nach höherpreisigen Gütern wie Autos steigen lassen. Die Prämie für E-Fahrzeuge sei mit der in Aussicht gestellten Verdoppelung auf 6000 Euro so hoch, dass nun auch eine gewerbliche Nutzung für viele interessant sei. Davon könnten die Autobauer und die Zulieferer in Sachsen beim Wandel zur E-Mobilität profitieren.

Viele Maßnahmen sorgten dafür, dass bislang gesunde Unternehmen aus Handwerk und Mittelstand in der Corona-Krise nicht unverschuldet in eine Schieflage gerieten, sagte der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer. Er kritisierte allerdings, dass die Regierung es versäumt habe, die Liquidität zu stärken - durch Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherung.

Die Industrie - und Handelskammern (IHKs) lobten zwar zahlreiche Punkte, bezweifelten allerdings, ob Kinderbonus und geringere Mehrwertsteuer die gewünschte Wirkung erzielen werden. "Es ist völlig unklar, ob und in welchem Umfang eine niedrigere Mehrwertsteuer vom Handel als Preisnachlass an die Endkunden weitergegeben wird", so der Dresdner IH-Präsident Andreas Sperl. Unsicherheit am Arbeitsmarkt könnte dazu führen, dass Konsumenten trotz sinkender Preise zurückhaltend seien.