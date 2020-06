Jena

Vogelzählung: Haussperling vorn, Sorgen um Blaumeise

04.06.2020, 15:16 Uhr | dpa

Der Haussperling ist nach wie vor der häufigste Vogel in den Thüringer Gärten. Das ergab die diesjährige Zählung bei der "Stunde der Gartenvögel", wie der Naturschutzbund Thüringen am Donnerstag mitteilte. In der Rangliste 2020 folgen Amsel, Kohlmeise, Star, Feldsperling, Mehlschwalbe und Blaumeise. Allerdings gibt es bei den Blaumeisen Grund zur Sorge: Thüringenweit sind 30 Prozent weniger Blaumeisen als im vergangenen Jahr gemeldet worden. Grund ist vermutlich eine Vogelkrankheit, die sich in diesem Frühjahr in dieser Art ausgebreitet hatte.

Wie der Verband weiter mitteilte, konnte er in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord verbuchen. Über 4900 Menschen nahmen an der Aktion teil. "Mit dem diesjährigen Ergebnis toppen wir das Rekordjahr 2017. Damals konnten wir immerhin 2900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Zählaktion begeistern", so Klaus Lieder, der Sprecher der Landesarbeitsgruppe Ornithologie im Nabu Thüringen. Der Vogelexperte vermutet, dass der Corona-Shutdown zu einem verstärkten Interesse an der Natur vor der Haustür und damit zu den hohen Mitmach-Zahlen geführt hat.