Gebesee

Erdbeeren vielerorts teurer: Ernte läuft auf Hochtouren

05.06.2020, 05:48 Uhr | dpa

Thüringens Erdbeerbauern haben in diesem Jahr nicht nur mit Trockenheit, sondern auch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. So berichten die Betriebe von einem deutlichen Mehraufwand etwa für Einreise und Unterbringung der Saisonkräfte. Das alles bringe "immense Mehrkosten", sagte die Geschäftsführerin des Erdbeerhofs Gebesee (Kreis Sömmerda), Andrea Leefers. Deswegen müssen Fans heimischer Erdbeeren nun vielerorts mehr Geld auf den Verkaufstresen legen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch drohen reife Erdbeeren an den Sträuchern zu verderben, weil es coronabedingt an Erntehelfern mangelt.